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Course UFOLEP Fontrailles

Course UFOLEP Fontrailles dimanche 17 mai 2026.

Adresse : FONTRAILLES

Ville : 65220 Fontrailles

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Fontrailles

Course UFOLEP

FONTRAILLES Fontrailles Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Circuit de 4,5km .
13h Adultes.
15h Jeunes et Féminines.
  .

FONTRAILLES Fontrailles 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 69 11 14 

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English :

4.5km circuit.
1pm Adults.
15h Youth and Women.

L’événement Course UFOLEP Fontrailles a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65