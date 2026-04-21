Course UFOLEP Fontrailles
Course UFOLEP Fontrailles dimanche 17 mai 2026.
Fontrailles
Course UFOLEP
FONTRAILLES Fontrailles Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Circuit de 4,5km .
13h Adultes.
15h Jeunes et Féminines.
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FONTRAILLES Fontrailles 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 69 11 14
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English :
4.5km circuit.
1pm Adults.
15h Youth and Women.
L’événement Course UFOLEP Fontrailles a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65