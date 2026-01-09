Courses à l’hippodrome Hippodrome Châtelaillon-Plage
Courses à l’hippodrome Hippodrome Châtelaillon-Plage dimanche 29 mars 2026.
Courses à l’hippodrome
Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 11:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Assistez aux dernières courses de l’année à l’hippodrome de Châtelaillon-Plage ! Que vous soyez passionné de sports équestres ou simplement curieux, venez vibrer au rythme de la compétition !
.
Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 07 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Races at the racecourse
Attend the last races of the year at the Châtelaillon-Plage racecourse! Whether you’re an equestrian sports enthusiast or just curious, come and enjoy the competition!
L’événement Courses à l’hippodrome Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage