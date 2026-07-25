Informations pratiques

Bréhal

Courses au Trot

Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:30:00

fin : 2026-08-10 20:00:00

Date(s) :

2026-08-10

9 épreuves au trot

Début des opérations à 15 H 30

Réunion suivie d’une SOIRÉE CONCERT avec le Groupe Pop-Rock MISS DREY

Multiples animations gratuites pour les enfants. .

Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 51 50 94 yves.jean157@orange.fr

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English : Courses au Trot

L’événement Courses au Trot Bréhal a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Granville Terre et Mer