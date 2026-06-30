Courses au trot de Biarritz Hippodrome des fleurs Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Courses au trot de Biarritz

Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 00:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Courses de trot à l’hippodrome des Fleurs à Biarritz , en juillet ( 13 soirées au programme)

5 courses à réclamer, épreuves où tous les chevaux seront mis en vente à partir d’un prix défini selon l’âge des chevaux.

La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite.

D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France.

Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.

5 à 6 courses par soirée.

Restauration sur place. .

Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 91 56

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English : Courses au trot de Biarritz

L’événement Courses au trot de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Biarritz