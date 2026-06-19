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Courses camarguaises Course de Tau & Taureaux Jeunes Route du 8 Mai Alleins

Courses camarguaises Course de Tau & Taureaux Jeunes Route du 8 Mai Alleins vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Route du 8 Mai
Adresse
Arènes du Bastidon
Ville
13980 Alleins
Département
Bouches-du-Rhône
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
4 4 4

Alleins

Courses camarguaises Course de Tau & Taureaux Jeunes

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 21h30. Route du 8 Mai Arènes du Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

La course camarguaise est un sport dans lequel les razeteurs tentent d’attraper des attributs primés (cocarde, ficelle, gland) fixés au frontal et aux cornes d’un taureau appelé cocardier. Ce jeu sportif, sans mise à mort est pratiqué dans une arène.
Ce jour, courses de Tau et Taureaux jeunes sont au programme.
Manades Salierene, Tiberio et Gillet.
Raseteurs invités Lopez, Matteo, Laurent, Boyer et Chevalier.   .

Route du 8 Mai Arènes du Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   ctprlebastidon@gmail.com

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English :

Camargue racing is a sport in which raseteurs attempt to catch prize-winning attributes (cocarde, string, tassel) attached to the forehead and horns of a bull called a cocardier. This no-kill game is played in an arena.

L’événement Courses camarguaises Course de Tau & Taureaux Jeunes Alleins a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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