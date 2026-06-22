Marchés nocturnes de l’été à Alleins Alleins
Marchés nocturnes de l’été à Alleins Alleins lundi 13 juillet 2026.
Alleins
Marchés nocturnes de l’été à Alleins
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h.
Vendredi 14 août 2026 de 19h à 23h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rues du centre du village Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-14
L’été, sur les places et dans les rues d’Alleins, les artisans s’installent à l’occasion d’un marché nocturne sur lequel l’artisanat local est roi. Bijoux, friandises, souvenirs de Provence… chacun y trouvera son bonheur !
Découvrez le charmant village d’Alleins et son marché en version nocturne ! Des animations musicales viendront ajouter une touche festive à ces évènements. .
Rues du centre du village Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acatia13980@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During summer, in the village of Alleins, discover the local crafts on the night markets !
L’événement Marchés nocturnes de l’été à Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Alleins (Bouches-du-Rhône)
- Courses camarguaises Course de Tau & Taureaux Jeunes Route du 8 Mai Alleins 3 juillet 2026
- Fêtes votives de la Saint-Pierre Alleins 31 juillet 2026