Alleins

Marchés nocturnes de l’été à Alleins

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h.

Vendredi 14 août 2026 de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rues du centre du village Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-14

L’été, sur les places et dans les rues d’Alleins, les artisans s’installent à l’occasion d’un marché nocturne sur lequel l’artisanat local est roi. Bijoux, friandises, souvenirs de Provence… chacun y trouvera son bonheur !

Découvrez le charmant village d’Alleins et son marché en version nocturne ! Des animations musicales viendront ajouter une touche festive à ces évènements. .

Rues du centre du village Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acatia13980@gmail.com

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English :

During summer, in the village of Alleins, discover the local crafts on the night markets !

L’événement Marchés nocturnes de l’été à Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes