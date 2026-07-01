AGENDA · Luxé
Courses de chevaux La Chataigneraie Luxé
vendredi 31 juillet 2026 · La Chataigneraie · Luxé
Informations pratiques
Luxé
Courses de chevaux
La Chataigneraie Hippodrome La Chataigneraie Luxé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
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La Chataigneraie Hippodrome La Chataigneraie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 42 73 54
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English :
L’événement Courses de chevaux Luxé a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente