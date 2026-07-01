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AGENDA · Luxé

Courses de chevaux La Chataigneraie Luxé

vendredi 31 juillet 2026 · La Chataigneraie · Luxé

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
La Chataigneraie
Adresse
Hippodrome La Chataigneraie
Ville
16230 Luxé
Département
Charente
Tarif

Luxé

Courses de chevaux

La Chataigneraie Hippodrome La Chataigneraie Luxé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-31

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La Chataigneraie Hippodrome La Chataigneraie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 42 73 54 

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English :

L’événement Courses de chevaux Luxé a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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