Journée citoyenne avec l’association MégaNéo, Tumulus de la Folatière, Luxé

Informations pratiques

Journée citoyenne avec l’association MégaNéo Samedi 19 septembre, 09h00 Tumulus de la Folatière Charente

Gratuit. Sans réservation. Prévoir les gourdes, chapeaux, gants, outils de jardinage et pique-nique à partager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

L’association MégaNéo vous invite à participer au défrichage et au nettoyage du tumulus préhistorique de la Folatière, l’un des plus grands d’Europe, acquis par l’association en 2025.

Rendez-vous dès 9h. Un repas partagé sera proposé le midi, avec une animation musicale au cours de la journée.

Tumulus de la Folatière La folatière, 16196 Luxé Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’association MégaNéo vous invite à participer au défrichage et au nettoyage du tumulus préhistorique de la Folatière, l’un des plus grands d’Europe, acquis par l’association en 2025.

©BaptisteNavarro