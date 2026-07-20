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AGENDA · Luxé

Journée citoyenne Luxé

samedi 19 septembre 2026 · Luxé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rue du tumulus
Ville
16230 Luxé
Département
Charente
Tarif

Luxé

Journée citoyenne

Rue du tumulus Luxé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

  .

Rue du tumulus Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

L’événement Journée citoyenne Luxé a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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