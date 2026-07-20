AGENDA · Luxé
Journée citoyenne Luxé
samedi 19 septembre 2026 · Luxé
Informations pratiques
Luxé
Journée citoyenne
Rue du tumulus Luxé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
.
Rue du tumulus Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
L’événement Journée citoyenne Luxé a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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