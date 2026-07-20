Informations pratiques

Luxé

Journée citoyenne

Rue du tumulus Luxé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

.

Rue du tumulus Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91

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English :

L’événement Journée citoyenne Luxé a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente