Courses de l’Ungersberg et des 3 terroirs (U3T)

1 rue de l’école Reichsfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 07:15:00

fin : 2026-05-10 15:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Relevez le défi de la 6e édition de l’U3T et partez à l’assaut de l’Ungersberg, sur les traces du légendaire Bundschuh ! Du 14 km au tout premier marathon de 42 km, vivez une aventure intense entre forêts sauvages, vignobles et dépassement de soi.

Cette 6e édition de l’U3T permettra à tous les participants de monter au sommet de l’Ungersberg sur les pas des paysans qui en 1493 s’y étaient rendus, chaussés de leurs chaussures à lacets, ou Bundschuh, pour préparer les futures révoltes qui marqueront l’Histoire de l’Alsace. Plus de 500 ans après, ce sont d’autres chaussures à lacets qui fouleront les sentiers des forêts et des 3 terroirs viticoles , au départ de Reichsfeld, magnifique village niché dans les contreforts de l’Ungersberg, sur des parcours qui font la part belle à la course à pied où la gestion de l’effort sera déterminante jusqu’à l’arrivée.

2026 voit ainsi naître le premier marathon du Bundschuh de 42km 2100m d+, en plus des parcours de 24km 1200m et celui de 14km 800m d+, avec des fins de parcours toujours aussi éprouvantes. .

1 rue de l’école Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 82 15 78 serge.schott148@orange.fr

Take up the challenge of the 6th edition of the U3T and set off to conquer the Ungersberg, in the footsteps of the legendary Bundschuh! From 14 km to the very first 42 km marathon, experience an intense adventure between wild forests, vineyards and self-transcendence.

L’événement Courses de l’Ungersberg et des 3 terroirs (U3T) Reichsfeld a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du pays de Barr