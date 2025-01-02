Le parcours botanique VERONICA Reichsfeld Bas-Rhin

Le parcours botanique VERONICA 15 Leh 67140 Reichsfeld Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 4500.0 Tarif :

Une balade mêlant botanique et bien-être explicatifs à propos de plantes sauvages, sons de la forêt apaisants, paysage agréables quelle que soit la saison, dénivelé plutôt plaisant.

http://www.paysdebarr.fr/visiter +33 3 88 08 66 65

English :

A walk combining botany and well-being: explanations about wild plants, soothing sounds of the forest, pleasant landscape whatever the season, rather pleasant slope.

Deutsch :

Ein Spaziergang, der Botanik und Wohlbefinden miteinander verbindet: Erklärungen zu wilden Pflanzen, beruhigende Waldgeräusche, angenehme Landschaft zu jeder Jahreszeit, angenehmer Höhenunterschied.

Italiano :

Una passeggiata che unisce botanica e benessere: spiegazioni sulle piante selvatiche, suoni rilassanti del bosco, paesaggi piacevoli in qualsiasi stagione, una pendenza piuttosto piacevole.

Español :

Un paseo que combina la botánica y el bienestar: explicaciones sobre las plantas silvestres, sonidos relajantes del bosque, paisajes agradables en cualquier época del año, un desnivel bastante agradable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Système d’informations touristique Alsace