Reichsfeld

Pique-nique du vigneron Domaine Léon Bleesz

1 place de l’Eglise Reichsfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-25

Randonnée, dégustations, musique live et repas champêtre tout est réuni pour une journée festive au cœur du vignoble.

Le pique-nique du vigneron est de retour au domaine Léon Bleesz !

Deux journées placées sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur !

Au programme

9h30 Randonnée dans le vignoble pour les amateurs de marche (env. 2 heures).

De 11h30 à 12h45 Apéritif de bienvenue et accueil de tous les participants !

De 12h00 à 17h30 Temps festif & Pique-Nique. Vous apportez votre repas ou profitez d’un menu du traiteur Au Terroir Sauvage et nous mettons à votre disposition barbecues, chapiteaux, tables et bancs ! Toute la journée, profitez d’une sélection de vins disponible au bar pour accompagner votre repas en vous munissant de la Carte Service des Vins*.

De 14h à 17h Balade de découverte dans le vignoble, initiation à la dégustation, visite de cave…

Ambiance musicale assurée par le seul et l’unique Uwe Williams durant tout l’après-midi !

(Attention nombre de places limitées !) .

1 place de l’Eglise Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 53 57 vin-location@bleesz.fr

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English :

Hiking, tastings, live music and a country-style meal: everything you need for a festive day in the heart of the vineyards.

L’événement Pique-nique du vigneron Domaine Léon Bleesz Reichsfeld a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr