Pique-nique du vigneron Domaine Léon Bleesz Reichsfeld
Pique-nique du vigneron Domaine Léon Bleesz Reichsfeld dimanche 24 mai 2026.
Reichsfeld
Pique-nique du vigneron Domaine Léon Bleesz
1 place de l’Eglise Reichsfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-05-25
Randonnée, dégustations, musique live et repas champêtre tout est réuni pour une journée festive au cœur du vignoble.
Le pique-nique du vigneron est de retour au domaine Léon Bleesz !
Deux journées placées sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur !
Au programme
9h30 Randonnée dans le vignoble pour les amateurs de marche (env. 2 heures).
De 11h30 à 12h45 Apéritif de bienvenue et accueil de tous les participants !
De 12h00 à 17h30 Temps festif & Pique-Nique. Vous apportez votre repas ou profitez d’un menu du traiteur Au Terroir Sauvage et nous mettons à votre disposition barbecues, chapiteaux, tables et bancs ! Toute la journée, profitez d’une sélection de vins disponible au bar pour accompagner votre repas en vous munissant de la Carte Service des Vins*.
De 14h à 17h Balade de découverte dans le vignoble, initiation à la dégustation, visite de cave…
Ambiance musicale assurée par le seul et l’unique Uwe Williams durant tout l’après-midi !
(Attention nombre de places limitées !) .
1 place de l’Eglise Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 53 57 vin-location@bleesz.fr
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English :
Hiking, tastings, live music and a country-style meal: everything you need for a festive day in the heart of the vineyards.
L’événement Pique-nique du vigneron Domaine Léon Bleesz Reichsfeld a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr