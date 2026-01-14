Courses de trot Premium Quinté + route de Chambois Gouffern en Auge
Courses de trot Premium Quinté + route de Chambois Gouffern en Auge mercredi 23 septembre 2026.
Courses de trot Premium Quinté +
route de Chambois Hippodrome Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 13:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
parking gratuit accès PMR .
route de Chambois Hippodrome Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 08 02
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English : Courses de trot Premium Quinté +
L’événement Courses de trot Premium Quinté + Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres d’Argentan Intercom