Courses de vaches landaises Stade de rugby Ondres

Ondres

Courses de vaches landaises

Stade de rugby Avenue de la Plage Ondres Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 23:15:00

Date(s) :

2026-07-13

La course de vaches landaises un sport 100% gascon, un spectacle familial sans souffrance ni blessure pour l’animal !

La premier acte de cette soirée est dédié à la présentation de ce spectacle traditionnel landais, soit un mélange savoureux d’écarts et de sauts face à une vache. Dans un deuxième acte, les spectateurs les plus téméraires pourront participer à des jeux, se mêlant à la vache au coeur de l’arène.

Ouverture des portes à 20h30. Début du spectacle à 21h15 (durée 2h).

PRE-VENTE à l’office de tourisme à Ondres Réservation au guichet ou en ligne jusqu’à 18h00 le jour de la manifestation (CB ANCV). Prix commission inclus. Tarif groupe sur demande.

Billets en vente sur place selon le nombre de places restantes. .

Stade de rugby Avenue de la Plage Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Courses de vaches landaises

L’événement Courses de vaches landaises Ondres a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Seignanx