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Marché Nocturne Ondres

Marché Nocturne Ondres

Marché Nocturne Ondres mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Place Richard Feuillet

Ville : 40440 Ondres

Département : Landes

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Ondres

Marché Nocturne

Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-19

Rendez-vous tous les mardis soirs du 15 juillet au 19 août au fronton de la place Richard Feuillet de 20h à 23h pour découvrir le marché nocturne d’Ondres.

Venez vous balader sur ce marché, à la tombée de la nuit, il y en aura pour tous les goûts en passant par de l’artisanat, des spécialités locales, des bijoux, de la décoration…le tout animé !
A 20h, il y aura une démonstration de danse Country avec l’association des Rebels Dancers .

Une navette gratuite circule en soirée.   .

Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06 

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Ondres a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Seignanx

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