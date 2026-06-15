Marché Nocturne Ondres
Marché Nocturne Ondres mercredi 15 juillet 2026.
Ondres
Marché Nocturne
Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-19
Rendez-vous tous les mardis soirs du 15 juillet au 19 août au fronton de la place Richard Feuillet de 20h à 23h pour découvrir le marché nocturne d’Ondres.
Venez vous balader sur ce marché, à la tombée de la nuit, il y en aura pour tous les goûts en passant par de l’artisanat, des spécialités locales, des bijoux, de la décoration…le tout animé !
A 20h, il y aura une démonstration de danse Country avec l’association des Rebels Dancers .
Une navette gratuite circule en soirée. .
Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06
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English : Marché Nocturne
L’événement Marché Nocturne Ondres a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Seignanx
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