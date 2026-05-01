Courses hippiques Guerlesquin
Courses hippiques Guerlesquin dimanche 26 juillet 2026.
Guerlesquin
Courses hippiques
Hippodrome de Kerret Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Courses de trot et courses de plat.
Animations pour enfants la fête des courses baptêmes de poney, maquillages, structure gonflable géante, barbe à papa et goûter offerts… jeux du Petit Pronostiqueur pour découvrir les courses de chevaux et gagner en s’amusant !
Buvette, petite restauration
Déjeuner des courses à 12h30, sur réservation aux 02.98.78.23.13 ou 06.22.85.93.02.
Animation organisée dans le cadre des fêtes patronales du week-end. .
Hippodrome de Kerret Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 84 20
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English : Courses hippiques
L’événement Courses hippiques Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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