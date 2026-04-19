Fêtes patronales de Guerlesquin Guerlesquin
Fêtes patronales de Guerlesquin Guerlesquin samedi 25 juillet 2026.
Guerlesquin
Fêtes patronales de Guerlesquin
Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-25
• Du samedi 25 au lundi 27 Juillet Fêtes patronales Fête foraine sur la place du Martray
• Samedi 25 Juillet
o A partir de 16h Red Eo Trail et randonnées pédestres Porz ar Gozh Ker (centre-ville)
o A 20h Repas moules-frites animé sous les Halles
• Dimanche 26 Juillet
o A 12h30 Repas des courses à la salle Plijadur
o À 14h courses hippiques et Fête des courses pour les enfants Hippodrome.
o A partir de 18h30 apéritif dansant avec buvette et planches apéritives
• Lundi 27 Juillet
o 10h 12h30 marché animé
o A 12h30 Repas des courses à la salle Plijadur
o À 14h courses hippiques Hippodrome .
Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 84 20
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English : Fêtes patronales de Guerlesquin
L’événement Fêtes patronales de Guerlesquin Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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