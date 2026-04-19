Guerlesquin

Fêtes patronales de Guerlesquin

Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

• Du samedi 25 au lundi 27 Juillet Fêtes patronales Fête foraine sur la place du Martray

• Samedi 25 Juillet

o A partir de 16h Red Eo Trail et randonnées pédestres Porz ar Gozh Ker (centre-ville)

o A 20h Repas moules-frites animé sous les Halles

• Dimanche 26 Juillet

o A 12h30 Repas des courses à la salle Plijadur

o À 14h courses hippiques et Fête des courses pour les enfants Hippodrome.

o A partir de 18h30 apéritif dansant avec buvette et planches apéritives

• Lundi 27 Juillet

o 10h 12h30 marché animé

o A 12h30 Repas des courses à la salle Plijadur

o À 14h courses hippiques Hippodrome .

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 84 20

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English : Fêtes patronales de Guerlesquin

L’événement Fêtes patronales de Guerlesquin Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-01 par OT BAIE DE MORLAIX