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Fêtes patronales de Guerlesquin Guerlesquin

Fêtes patronales de Guerlesquin Guerlesquin samedi 25 juillet 2026.

Ville : 29650 Guerlesquin

Département : Finistère

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif :

Guerlesquin

Fêtes patronales de Guerlesquin

Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-25

• Du samedi 25 au lundi 27 Juillet Fêtes patronales Fête foraine sur la place du Martray
• Samedi 25 Juillet
o A partir de 16h Red Eo Trail et randonnées pédestres Porz ar Gozh Ker (centre-ville)
o A 20h Repas moules-frites animé sous les Halles
• Dimanche 26 Juillet
o A 12h30 Repas des courses à la salle Plijadur
o À 14h courses hippiques et Fête des courses pour les enfants Hippodrome.
o A partir de 18h30 apéritif dansant avec buvette et planches apéritives
• Lundi 27 Juillet
o 10h 12h30 marché animé
o A 12h30 Repas des courses à la salle Plijadur
o À 14h courses hippiques Hippodrome   .

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 84 20 

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English : Fêtes patronales de Guerlesquin

L’événement Fêtes patronales de Guerlesquin Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-01 par OT BAIE DE MORLAIX

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