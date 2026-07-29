AGENDA · Hœrdt
Courses hippiques Hœrdt
vendredi 23 octobre 2026 · Hœrdt
Informations pratiques
Hœrdt
Courses hippiques
97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
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97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44 secretariat@hippodrome-strasbourg.fr
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English :
L’événement Courses hippiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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