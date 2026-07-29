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AGENDA · Hœrdt

Courses hippiques Hœrdt

vendredi 23 octobre 2026 · Hœrdt

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Adresse
97 rue du Cheval Noir
Ville
67720 Hœrdt
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hœrdt

Courses hippiques

97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

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97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44  secretariat@hippodrome-strasbourg.fr

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English :

L’événement Courses hippiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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