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AGENDA · Hœrdt

Tournoi féminin Hœrdt

dimanche 6 septembre 2026 · Hœrdt

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
1 rue de la République
Ville
67720 Hœrdt
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hœrdt

Tournoi féminin

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

HBC   .

1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10 

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English :

L’événement Tournoi féminin Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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