Courses hippiques Hippodrome des Grands Pins Mont-de-Marsan

Courses hippiques

Hippodrome des Grands Pins 1018 av. de l’Hippodrome Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-02-23 2026-03-12 2026-03-23 2026-04-12 2026-06-21 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-17 2026-11-07 2026-12-06

Le site des Grands Pins représente un des plus vastes centres d’entraînement français et regroupe 3 pôles de l’activité hippique Galop (centre d’entraînement hippodrome centre de formation).

Le centre d’entraînement dispose de l’hippodrome des Grands Pins, de l’hippodrome de Porteteny reliés par une ligne droite de 2 000 m.

> Entrée gratuite

> 500 places assises

> Programme de courses 1€

> Animation gratuite pour les enfants

> Parking gratuit

> Restauration sur place .

Hippodrome des Grands Pins 1018 av. de l’Hippodrome Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 15 75 courseschevauxmdm@outlook.fr

