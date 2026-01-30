Courses hippiques Hippodrome des Grands Pins Mont-de-Marsan
Courses hippiques Hippodrome des Grands Pins Mont-de-Marsan lundi 23 février 2026.
Courses hippiques
Hippodrome des Grands Pins 1018 av. de l’Hippodrome Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-02-23 2026-03-12 2026-03-23 2026-04-12 2026-06-21 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-17 2026-11-07 2026-12-06
Le site des Grands Pins représente un des plus vastes centres d’entraînement français et regroupe 3 pôles de l’activité hippique Galop (centre d’entraînement hippodrome centre de formation).
Le centre d’entraînement dispose de l’hippodrome des Grands Pins, de l’hippodrome de Porteteny reliés par une ligne droite de 2 000 m.
> Entrée gratuite
> 500 places assises
> Programme de courses 1€
> Animation gratuite pour les enfants
> Parking gratuit
> Restauration sur place .
+33 5 58 75 15 75 courseschevauxmdm@outlook.fr
English : Courses hippiques
