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Courses hippiques (PMU) Rue du Vieux Château Graignes-Mesnil-Angot

Courses hippiques (PMU) Rue du Vieux Château Graignes-Mesnil-Angot

Courses hippiques (PMU) Rue du Vieux Château Graignes-Mesnil-Angot samedi 26 décembre 2026.

Lieu : Rue du Vieux Château

Adresse : Graignes

Ville : 50620 Graignes-Mesnil-Angot

Département : Manche

Début : samedi 26 décembre 2026

Fin : samedi 26 décembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Graignes-Mesnil-Angot

Courses hippiques (PMU)

Rue du Vieux Château Graignes Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 16:00:00
fin : 2026-12-26

Date(s) :
2026-12-26

Venez assister à des courses hippiques à l’hippodrome de Graignes.   .

Rue du Vieux Château Graignes Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie +33 2 33 55 45 26 

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English : Courses hippiques (PMU)

L’événement Courses hippiques (PMU) Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Saint-Lô

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