Courses natures La Gallo Romaine

Les Marmousets Vendeuil-Caply Oise

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Courses nature (Courses enfants, marches et trails) proposées à Vendeul-Caply

Les abords du Musée Archéologique de l’Oise et du théâtre antique à Vendeuil-Caply seront les témoins d’efforts sportifs adaptés au plus grand nombre Courses enfants, marches et trails sont au programme.

* Kid trail pour les enfants nés de 2012 à 2020 à partir de 15h00

* Marche ou virée nordique avec 2 parcours de 8 et 14 km départ à 17h30

* Trail semi nocturne avec 3 distances. 8km départ à 19h30 14 km départ à 19h00 21km départ à 18h30

Différentes animations sont également proposées sur place Concert, restauration et animations au musée dans le cadre des journées européennes du Patrimoine. .

Les Marmousets Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 65 65 71 42 secretariat-sports@cc-oisepicarde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature races (children’s races, walks and trails) in Vendeul-Caply

L’événement Courses natures La Gallo Romaine Vendeuil-Caply a été mis à jour le 2026-02-17 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde