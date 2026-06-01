Vendeuil-Caply

Fê(ai)tes des arts

Les Marmousets Vendeuil-Caply Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 00:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Fê(ai)tes des arts au Musée Archéologique de l’Oise et au théâtre antique à Vendeuil-Caply

Fê(ai)tes des arts au Musée Archéologique de l’Oise et au théâtre antique à Vendeuil-Caply

Programmation:

au musée:

14h 15h restitution des créations musicales réalisées par les habitants du territoire avec Gaspard et Maruis Hoël

15h-17h (toutes les 30 minutes) Kamishibaï, lecture de contes en images (dès 5 ans)

15h 18h les arts du cirque par la Compagnie Azul

* 15h-15h20 Spectacle Materia joué par V. Campos et S. Howard

* 15h45 puis 16h45 Pratique les arts du cirque avec une plache

15h-18h (en continu) Ateliers par le centre socioculturel Michel Jubert

* Fabrication d’un instrument de musique

* Création de bijoux de style mérovingien

15h 17h30 (en continu) Ateliers par le centre Social Rural Froissy-Crévecoeur

* Atelier art floral

* Atelier origami

* Exposition de photos sur la ruralité

16h 18h Ateliers de création autour de la bande dessinée avec colette Ducamp et Hélaine Lefrançois, autrices en résidence à Vendeuil-Caply

17h Visite du chantier archéologique

au théâtre

18h Concerts de l’école de musique de Breteuil

19h30 Blind test

20h Concerte de Rural Blues Band

21h Concert de Jean Caron

22h30 Projection du film the Greatest Showman .

Les Marmousets Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 64 58 80 00 accueil@m-a-o.org

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English :

Fê(ai)tes des arts at the Musée Archéologique de l’Oise and the Théâtre Antique in Vendeuil-Caply

L’événement Fê(ai)tes des arts Vendeuil-Caply a été mis à jour le 2026-06-02 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde