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COURTS CIRCUITS 66 Mosset

samedi 15 août 2026 · Mosset

COURTS CIRCUITS 66 Mosset

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
66500 Mosset
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Mosset

COURTS CIRCUITS 66

Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

La 7ème édition du festival itinérant du court métrage en Pays Catalans.
34 communes et lieux culturels. Plus de 100 rendez-vous, entrée libre et gratuite. Au programme débat conférence sur la paysannerie, marché de producteurs, librairie itinérante, et projection cinéma.
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Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03 

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English :

The 7th edition of the traveling short film festival in the Catalan region.
34 municipalities and cultural venues. Over 100 events, with free admission. On the program: a panel discussion on farming, a farmers’ market, a traveling bookstore, and film screenings.

L’événement COURTS CIRCUITS 66 Mosset a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO

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