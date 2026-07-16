Informations pratiques

Mosset

COURTS CIRCUITS 66

Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La 7ème édition du festival itinérant du court métrage en Pays Catalans.

34 communes et lieux culturels. Plus de 100 rendez-vous, entrée libre et gratuite. Au programme débat conférence sur la paysannerie, marché de producteurs, librairie itinérante, et projection cinéma.

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Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03

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English :

The 7th edition of the traveling short film festival in the Catalan region.

34 municipalities and cultural venues. Over 100 events, with free admission. On the program: a panel discussion on farming, a farmers’ market, a traveling bookstore, and film screenings.

L’événement COURTS CIRCUITS 66 Mosset a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO