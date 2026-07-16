COURTS CIRCUITS 66 Mosset
jeudi 20 août 2026 · Mosset
Informations pratiques
Mosset
COURTS CIRCUITS 66
Mosset Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
La 7ème édition du festival itinérant du court métrage en Pays Catalans.
34 communes et lieux culturels. Plus de 100 rendez-vous, entrée libre et gratuite et présence de la librairie itinérante La Libambule.
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Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03
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English :
The 7th edition of the traveling short film festival in the Catalan region.
34 municipalities and cultural venues. Over 100 events, free admission, and the traveling bookstore La Libambule will be on site.
L’événement COURTS CIRCUITS 66 Mosset a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO
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