FESTA MAJOR À MOSSET Mosset
vendredi 14 août 2026 · Mosset
Informations pratiques
Mosset
FESTA MAJOR À MOSSET
Cami del Mosseto Mosset Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Festa Major à Mosset les 14 et 15 août !
Au programme
-le vendredi 14 repas de la Festa Major (inscription par mail ou à l’épicerie) avec au menu porc à la broche ou tarte aux légumes, salade composée, fromage et fruit de saison. Repas suivi d’un bal avec concert de Los Déglingados
-le samedi 15 Llevan de Taula, bal des sucettes, et animation par DJ La Frange.
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Cami del Mosseto Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie comitedanim.mosset@gmail.com
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English :
Festa Major in Mosset on August 14 and 15!
On the program:
– Friday, August 14: Festa Major dinner (register by email or at the grocery store) featuring: spit-roasted pork or vegetable quiche, mixed salad, cheese, and seasonal fruit. The meal will be followed by a dance with a concert by Los Déglingados
-Saturday, August 15: Llevan de Taula, lollipop dance, and entertainment by DJ La Frange.
L’événement FESTA MAJOR À MOSSET Mosset a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI CONFLENT CANIGO
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