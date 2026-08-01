Informations pratiques

Mosset

FESTA MAJOR À MOSSET

Cami del Mosseto Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Festa Major à Mosset les 14 et 15 août !

Au programme

-le vendredi 14 repas de la Festa Major (inscription par mail ou à l’épicerie) avec au menu porc à la broche ou tarte aux légumes, salade composée, fromage et fruit de saison. Repas suivi d’un bal avec concert de Los Déglingados

-le samedi 15 Llevan de Taula, bal des sucettes, et animation par DJ La Frange.

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Cami del Mosseto Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie comitedanim.mosset@gmail.com

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English :

Festa Major in Mosset on August 14 and 15!

On the program:

– Friday, August 14: Festa Major dinner (register by email or at the grocery store) featuring: spit-roasted pork or vegetable quiche, mixed salad, cheese, and seasonal fruit. The meal will be followed by a dance with a concert by Los Déglingados

-Saturday, August 15: Llevan de Taula, lollipop dance, and entertainment by DJ La Frange.

L’événement FESTA MAJOR À MOSSET Mosset a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI CONFLENT CANIGO