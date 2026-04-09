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Couscous royal Montcresson

Couscous royal Montcresson

Couscous royal Montcresson dimanche 17 mai 2026.

Ville : 45700 Montcresson

Département : Loiret

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Montcresson

Couscous royal

Montcresson Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Couscous royal
Couscous royal à 12h. Inscription au plus tard le 12 mai. Tarif repas 39€ pour les adhérents et 42€ pour les non adhérents.
Bal + goûter à partir de 15h 15€. Orchestre Jacky Laurent. 15  .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 62 96 

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English :

Royal Couscous

L’événement Couscous royal Montcresson a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD

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