Couscous royal Montcresson
Couscous royal Montcresson dimanche 17 mai 2026.
Montcresson
Couscous royal
Montcresson Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Couscous royal
Couscous royal à 12h. Inscription au plus tard le 12 mai. Tarif repas 39€ pour les adhérents et 42€ pour les non adhérents.
Bal + goûter à partir de 15h 15€. Orchestre Jacky Laurent. 15 .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 62 96
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English :
Royal Couscous
L’événement Couscous royal Montcresson a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD
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