Montcresson

Couscous royal

Montcresson Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Couscous royal

Couscous royal à 12h. Inscription au plus tard le 12 mai. Tarif repas 39€ pour les adhérents et 42€ pour les non adhérents.

Bal + goûter à partir de 15h 15€. Orchestre Jacky Laurent. 15 .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 62 96

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English :

Royal Couscous

L’événement Couscous royal Montcresson a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD