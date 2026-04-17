Des bulles dans la mare Montcresson
Des bulles dans la mare Montcresson samedi 2 mai 2026.
Montcresson
Des bulles dans la mare
Montcresson Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Des bulles dans la mare
Des bulles dans la mare . 5€/ gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents. Lieu du Rdv communiqué à l’inscription. Réservation obligatoire au 06 15 77 44 35 5 .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35
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English :
Bubbles in the pond
L’événement Des bulles dans la mare Montcresson a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD
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