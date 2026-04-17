Montcresson

Des bulles dans la mare

Montcresson Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Des bulles dans la mare

Des bulles dans la mare . 5€/ gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents. Lieu du Rdv communiqué à l’inscription. Réservation obligatoire au 06 15 77 44 35 5 .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

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English :

Bubbles in the pond

L’événement Des bulles dans la mare Montcresson a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD