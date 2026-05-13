Coutainville balnéaire Place du 28 juillet Agon-Coutainville
Coutainville balnéaire Place du 28 juillet Agon-Coutainville vendredi 7 août 2026.
Agon-Coutainville
Coutainville balnéaire
Place du 28 juillet Office de tourisme Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Visite guidée sur l’architecture balnéaire d’Agon-Coutainville. Et des sables surgit une station balnéaire à la mode ! À la fin du 19e siècle, Agon-Coutainville est la première commune du littoral coutançais à orienter son développement économique autour des bains de mer. .
Place du 28 juillet Office de tourisme Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Coutainville balnéaire
L’événement Coutainville balnéaire Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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