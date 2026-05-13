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Coutainville balnéaire Place du 28 juillet Agon-Coutainville

Coutainville balnéaire Place du 28 juillet Agon-Coutainville

Coutainville balnéaire Place du 28 juillet Agon-Coutainville vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place du 28 juillet

Adresse : Office de tourisme

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Coutainville balnéaire

Place du 28 juillet Office de tourisme Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Visite guidée sur l’architecture balnéaire d’Agon-Coutainville. Et des sables surgit une station balnéaire à la mode ! À la fin du 19e siècle, Agon-Coutainville est la première commune du littoral coutançais à orienter son développement économique autour des bains de mer.   .

Place du 28 juillet Office de tourisme Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Coutainville balnéaire

L’événement Coutainville balnéaire Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme

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