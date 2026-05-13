Coutances

Coutances au fil des rues

Place Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Visite guidée du centre-ville de Coutances. Promenade dans la ville à la découverte des rues les plus anciennes, de l’architecture récente et des sites incontournables de Coutances cathédrale, jardin des plantes, la Reconstruction… .

Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Coutances au fil des rues

L’événement Coutances au fil des rues Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme