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Couture à la main Local du Vime Piégut-Pluviers

Couture à la main Local du Vime Piégut-Pluviers

Couture à la main Local du Vime Piégut-Pluviers samedi 27 juin 2026.

Lieu : Local du Vime

Adresse : 19 rue de la libération

Ville : 24360 Piégut-Pluviers

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Piégut-Pluviers

Couture à la main

Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Technique de l’appliqué inversé.   .

Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 24 10 

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English : Couture à la main

L’événement Couture à la main Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-06-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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