Couture à la main Local du Vime Piégut-Pluviers
Couture à la main Local du Vime Piégut-Pluviers samedi 27 juin 2026.
Piégut-Pluviers
Couture à la main
Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Technique de l’appliqué inversé. .
Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 24 10
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English : Couture à la main
L’événement Couture à la main Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-06-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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