Couture à la main Local du Vime Piégut-Pluviers samedi 27 juin 2026.

Piégut-Pluviers

Couture à la main

Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Technique de l’appliqué inversé. .

Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 24 10

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English : Couture à la main

L’événement Couture à la main Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-06-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin