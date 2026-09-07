Couvent de La Haye aux Bonshommes, Couvent de la Haye aux Bonshommes, Avrillé

dimanche 20 septembre 2026 · Couvent de la Haye aux Bonshommes · Avrillé

Informations pratiques

Couvent de La Haye aux Bonshommes Dimanche 20 septembre, 14h00 Couvent de la Haye aux Bonshommes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites à 14h00 et à 16h00

Explications sur l’histoire du site et sur son architecture (site grandmontain du 12e au 18e s. et actuellement couvent dominicain) + visite de l’ancienne maison des prieurs commendataires (« la maison du Prieur »), 15e-17e s., située à 300m.

Couvent de la Haye aux Bonshommes 6 allée saint dominique 49240 Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visites à 14h00 et à 16h00

©Dominicains Angers