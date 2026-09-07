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Couvent de La Haye aux Bonshommes, Couvent de la Haye aux Bonshommes, Avrillé

dimanche 20 septembre 2026 · Couvent de la Haye aux Bonshommes · Avrillé

Couvent de La Haye aux Bonshommes, Couvent de la Haye aux Bonshommes, Avrillé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Couvent de la Haye aux Bonshommes
Adresse
6 allée saint dominique 49240 Avrillé
Ville
49240 Avrillé
Département
Maine-et-Loire

Couvent de La Haye aux Bonshommes Dimanche 20 septembre, 14h00 Couvent de la Haye aux Bonshommes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites à 14h00 et à 16h00

Explications sur l’histoire du site et sur son architecture (site grandmontain du 12e au 18e s. et actuellement couvent dominicain) + visite de l’ancienne maison des prieurs commendataires (« la maison du Prieur »), 15e-17e s., située à 300m.

Couvent de la Haye aux Bonshommes 6 allée saint dominique 49240 Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visites à 14h00 et à 16h00

©Dominicains Angers

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