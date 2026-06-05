Crayons en nature HAUTACAM Beaucens
Crayons en nature HAUTACAM Beaucens mercredi 29 juillet 2026.
Beaucens
Crayons en nature
HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Paysages au Col du Soulor rendez-vous au col du Soulor.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
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HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35
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English :
Landscapes at Col du Soulor meet at Col du Soulor.
Adults and young people aged 12 and over all levels equipment provided.
Change of venue and/or alternative solution in case of bad weather.
Registration by phone.
L’événement Crayons en nature Beaucens a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65