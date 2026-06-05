Crayons en nature HAUTACAM Beaucens

Beaucens

Crayons en nature

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Paysages au Col du Soulor rendez-vous au col du Soulor.

Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.

Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.

Inscription par téléphone.

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HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35

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English :

Landscapes at Col du Soulor meet at Col du Soulor.

Adults and young people aged 12 and over all levels equipment provided.

Change of venue and/or alternative solution in case of bad weather.

Registration by phone.

L’événement Crayons en nature Beaucens a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65