Sortie Natura 2000 Le lac d’Isaby RDV au parking de Tramassel Beaucens

Beaucens

Sortie Natura 2000 Le lac d’Isaby

RDV au parking de Tramassel HAUTACAM Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

À travers les estives fleuries, nous irons jusqu’au lac d’Isaby pour découvrir ce lac mythique des vallées des gaves. Au frais, une promenade autour du lac ravira tout le monde, petit comme grand. Nous aurons certainement la chance de croiser la route des grands rapaces (Vautour fauve, Gypaète barbu) et en profiterons pour présenter les différents mammifères de montagne. Sortie familiale sur un terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs.

Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS.

Sortie limitée à 12 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

RDV au parking de Tramassel HAUTACAM Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 contact@ecodels.fr

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English :

Through flower-filled mountain pastures, we’ll make our way to Lac d’Isaby to discover this mythical lake in the Gave valleys. In the cool of the day, a walk around the lake will delight everyone, young and old alike. We’ll certainly have the chance to cross paths with the great birds of prey (Griffon Vultures, Bearded Vultures) and take the opportunity to introduce you to the various mountain mammals. A family outing on easy terrain, where you can discover our mountains in a different way, in a moment out of time, through fun and participative workshops.

L’événement Sortie Natura 2000 Le lac d’Isaby Beaucens a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65