Trail du Hautacam Parking de covoiturage (face à la boutique Sajous) Beaucens

Trail du Hautacam

Début : 2026-05-30 05:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Le trail du Hautacam est une course de montagne qui se déroule dans le massif du Hautacam, à quelques kms d’Argelès-Gazost. Il rassemble de plus en plus de concurrents qui viennent tester leurs limites dans un cadre naturel fabuleux sur des parcours variés, esthétiques mais exigeants. La « Ronde des Bualas », l’association organisatrice de cette course est constituée d’amoureux de leur région, de guides de haute-montagne également professionnels du secours en montagne et de sportifs décidés à mettre en valeur leur montagne.

L’édition 2025 du Trail du Hautacam aura lieu le 31 mai 2025 avec 3 parcours 24km , 45km, 70km, ainsi qu’une randonnée familale de 10km.

Inscriptions sur https://www.trails-hautacam.com/inscriptions/trail-du-hautacam

La course se compose de 3 parcours trail

– 24 kms. 1680mD+

– 45,8 kms. 2660mD+

– 67,3 kms. 4180mD+

– une randonnée familiale de 10km .

English :

The Hautacam trail is a mountain race held in the Hautacam massif, a few kilometers from Argelès-Gazost. It attracts a growing number of competitors who come to test their limits in a fabulous natural setting on varied, aesthetic but demanding courses. The « Ronde des Bualas », the race’s organizing association, is made up of people who love their region, mountain guides who are also mountain rescue professionals, and sports enthusiasts determined to showcase their mountain.

The 2025 edition of the Trail du Hautacam will take place on May 31, 2025, with 3 courses: 24km , 45km, 70km, as well as a 10km family hike.

To register, visit https://www.trails-hautacam.com/inscriptions/trail-du-hautacam

German :

Der Trail du Hautacam ist ein Berglauf, der im Hautacam-Massiv, einige Kilometer von Argelès-Gazost entfernt, stattfindet. Er vereint immer mehr Teilnehmer, die in einer fabelhaften natürlichen Umgebung auf abwechslungsreichen, ästhetischen, aber anspruchsvollen Strecken ihre Grenzen austesten. Der Verein « Ronde des Bualas », der diesen Lauf organisiert, besteht aus Liebhabern ihrer Region, Bergführern, die auch in der Bergrettung tätig sind, und Sportlern, die entschlossen sind, ihre Berge in den Vordergrund zu stellen.

Die Ausgabe 2025 des Trail du Hautacam findet am 31. Mai 2025 statt und umfasst drei Strecken: 24 km, 45 km und 70 km sowie eine 10 km lange Familienwanderung.

Anmeldung unter https://www.trails-hautacam.com/inscriptions/trail-du-hautacam

Italiano :

L’Hautacam Trail è una gara di corsa in montagna che si svolge nel massiccio dell’Hautacam, a pochi chilometri da Argelès-Gazost. Attira un numero crescente di concorrenti che vengono a testare i propri limiti in un ambiente naturale favoloso su percorsi variegati, estetici ma impegnativi. La « Ronde des Bualas », l’associazione che organizza questa gara, è composta da persone che amano la loro regione, da guide d’alta quota che sono anche professionisti del soccorso alpino e da sportivi determinati a mettere in mostra la loro montagna.

L’edizione 2025 del Trail du Hautacam si svolgerà il 31 maggio 2025, con 3 percorsi: 24 km, 45 km e 70 km, oltre a un’escursione per famiglie di 10 km.

Per iscriversi, visitare il sito https://www.trails-hautacam.com/inscriptions/trail-du-hautacam

Espanol :

La Hautacam Trail es una carrera de montaña que se celebra en el macizo de Hautacam, a pocos kilómetros de Argelès-Gazost. Atrae a un número cada vez mayor de competidores que vienen a poner a prueba sus límites en un fabuloso entorno natural sobre recorridos variados, estéticos pero exigentes. La « Ronde des Bualas », la asociación que organiza esta carrera, está formada por personas que aman su región, guías de montaña que también son profesionales del rescate en montaña y entusiastas del deporte decididos a dar a conocer su montaña.

La edición de 2025 del Trail du Hautacam tendrá lugar el 31 de mayo de 2025, con 3 recorridos: 24 km, 45 km y 70 km, así como una caminata familiar de 10 km.

Para inscribirse, visite https://www.trails-hautacam.com/inscriptions/trail-du-hautacam

