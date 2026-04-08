Observation gratuite d’une éclipse totale de soleil HAUTACAM Beaucens

Beaucens

Observation gratuite d’une éclipse totale de soleil

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

A l’occasion de cet événement extraordinaire qu’est une éclipse totale de Soleil, je vous propose une observation de ce phénomène depuis la station du Hautacam.

Sa situation géographique nous permettra de l’observer dans sa quasi-totalité (99%, on parle alors d’une éclipse partielle) avec des équipement adaptés (verres et lunettes filtrantes) ainsi qu’un télescope et une lunette astronomique équipés de leurs protections indispensables).

Dès 18 heures nous verrons le soleil se déplacer peu à peu vers le couchant, avant que la lune ne vienne se placer devant notre étoile dès 19h30 jusqu’à leur disparition à l’horizon ouest.

La soirée se poursuivra une fois la nuit tombée avec l’observation d’un beau ciel de nuit. Le temps ne compte plus et je resterai à votre disposition aussi longtemps que souhaité.

Il est bien évident que tout cela ne pourra se faire que dans des conditions météo favorables.

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HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 14 42 79 trusb64@aol.com

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English :

To mark the extraordinary event of a total solar eclipse, I’d like to invite you to observe the phenomenon from the Hautacam resort.

Its geographical location will enable us to observe almost all of it (99%, we call it a partial eclipse) with suitable equipment (filter glasses and lenses) as well as a telescope and an astronomical telescope equipped with their essential protective devices).

From 6 p.m. onwards, we’ll see the sun gradually move towards the sunset, before the moon moves in front of our star from 7.30 p.m. until they disappear on the western horizon.

The evening continues after dark, with the observation of a beautiful night sky. Time is of the essence, and I’ll be at your disposal for as long as you like.

It goes without saying that all this can only take place in favorable weather conditions.

L’événement Observation gratuite d’une éclipse totale de soleil Beaucens a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65