Week-end no limit Ride and repeat à Hautacam HAUTACAM Beaucens samedi 20 juin 2026.

Beaucens

Week-end no limit Ride and repeat à Hautacam

HAUTACAM A la station du Hautacam Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La station du Hautacam lance un week-end exceptionnel en accès illimité !!!

Les 20 et 21 juin prochains, le Parc de Loisirs du Hautacam proposera un événement inédit avec un nouveau format basé sur un système de PASS unique donnant un accès illimité aux activités.

Pendant tout le week-end, venez profiter librement des attractions de la station grâce à deux formules spécialement créées pour l’occasion.

Le PASS FULL à 24 euros, donnera un accès illimité à l’ensemble des activités

Mountain Luge Zippy Bike Déval Kart Tubbing Jump.

Le PASS FUN à 18 euros, permettra quant à lui de profiter en illimité du Déval Kart, du Tubbing et du Jump.

Le PASS KID , pour les enfants de moins d’1m20 , à 15 euros, donnant un accès illimité à la Mountain Luge et au Tubbing.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

.

HAUTACAM A la station du Hautacam Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 16 location@hautacam.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hautacam resort launches an exceptional weekend with unlimited access!!!!

On June 20 and 21, the Hautacam Leisure Park will be offering a brand new event with a new format based on a unique PASS system giving unlimited access to activities.

For the whole weekend, come and enjoy the resort?s attractions freely, thanks to two packages specially created for the occasion.

The PASS FULL, priced at 24 euros, gives unlimited access to all activities:

Mountain Luge Zippy Bike Déval Kart Tubbing Jump.

The FUN PASS, at 18 euros, gives unlimited access to the Deval Kart, Tubbing and Jump.

The PASS KID , for children under 1m20, at 15 euros, giving unlimited access to the Mountain Luge and Tubbing.

For further information, please contact us.

L’événement Week-end no limit Ride and repeat à Hautacam Beaucens a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65