CREA Ciné Thé Dans le cadre de la Fête du Cinéma, film Ma famille chérie suivi d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné Thé Dans le cadre de la Fête du Cinéma, film Ma famille chérie suivi d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 30 juin 2026.
Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné Thé Dans le cadre de la Fête du Cinéma, film Ma famille chérie suivi d’une collation.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Fête du Cinéma
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:30:00
fin : 2026-06-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Dans le cadre de la Fête du Cinéma (film à 5 €) , Ciné Thé organisé par l’Association CREA film Ma famille chérie suivi d’une collation.
Film présenté hors compétition à Cannes 2026.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
As part of the Fête du Cinéma (film at 5?), Ciné Thé organized by the CREA Association: film Ma famille chérie followed by a snack.
Film presented out of competition at Cannes 2026.
L’événement CREA Ciné Thé Dans le cadre de la Fête du Cinéma, film Ma famille chérie suivi d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-24 par Royan Atlantique
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