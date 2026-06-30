CREA Ciné Thé Dans le cadre de la Fête du Cinéma, film Ma famille chérie suivi d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 30 juin 2026.

Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné Thé Dans le cadre de la Fête du Cinéma, film Ma famille chérie suivi d’une collation.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Fête du Cinéma

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:30:00

fin : 2026-06-30 16:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Dans le cadre de la Fête du Cinéma (film à 5 €) , Ciné Thé organisé par l’Association CREA film Ma famille chérie suivi d’une collation.

Film présenté hors compétition à Cannes 2026.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

As part of the Fête du Cinéma (film at 5?), Ciné Thé organized by the CREA Association: film Ma famille chérie followed by a snack.

Film presented out of competition at Cannes 2026.

L’événement CREA Ciné Thé Dans le cadre de la Fête du Cinéma, film Ma famille chérie suivi d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-24 par Royan Atlantique