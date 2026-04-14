Créateliers : jesmonite, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Créateliers : jesmonite 25 et 30 avril Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T17:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:00:00+02:00

Marion, Aurore et Caroline vous proposent de vous initier à la création d’objets en jesmonite !

Vous repartirez avec votre création et un tutoriel pour pouvoir le refaire chez vous.

Venez partager un moment créatif dans la bonne humeur !

Bibliothèque de Mériadeck – 3ème étage espace animation

Sur inscription au : 05 56 10 30 00

Retrouvez le programme complet des ateliers :

https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez vous initier à la création d’objets en jesmonite createliers jesmonite

MB