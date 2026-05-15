Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Création carnet de voyage en tissu Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Création carnet de voyage en tissu Village de Kerhinet Saint-Lyphard jeudi 27 août 2026.

Lieu : Village de Kerhinet

Adresse : Centre d'éducation au territoire

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Lyphard

Création carnet de voyage en tissu

Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Venez confectionner un livre en tissu consacrer du temps pour soi, utiliser des matières textiles et jouer avec la couleur pour créer un album unique. Pas besoin de savoir coudre ou broder, juste une envie de se faire plaisir et de s’inspirer du ressenti des vacances en Brière.   .

Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68  maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Création carnet de voyage en tissu Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)