Création carnet de voyage en tissu Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Création carnet de voyage en tissu

Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez confectionner un livre en tissu consacrer du temps pour soi, utiliser des matières textiles et jouer avec la couleur pour créer un album unique. Pas besoin de savoir coudre ou broder, juste une envie de se faire plaisir et de s’inspirer du ressenti des vacances en Brière. .

Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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L’événement Création carnet de voyage en tissu Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44