Création de fleurs en papier Rue de la Courberie Plancoët

Plancoët

Création de fleurs en papier

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La bibliothèque de Plancoët vous propose un moment créatif autour de l’objet livre.

À l’occasion du printemps, la bibliothèque vous propose de fabriquer vos propres fleurs de papier et de donner une deuxième vie aux vieux livres.

Tous les ans, la bibliothèque se sépare de ses anciens livres mais à la place de les jeter, si vous nous aidiez à leur donner une seconde vie ! Nous vous proposons de venir partager une matinée créative et de repartir avec de jolies roses de papier.

Cet atelier est ouvert à tous, laissez-vous tenter !

Sur inscription.

Pour les adolescents et les adultes. .

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05

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English :

L’événement Création de fleurs en papier Plancoët a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme