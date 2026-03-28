La voix dans tous ses états Salle des Fêtes Plancoët
La voix dans tous ses états Salle des Fêtes Plancoët vendredi 5 juin 2026.
Plancoët
La voix dans tous ses états
Salle des Fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Pour la quatrième année consécutive, les chanteuses et chanteurs du Pôle Enseignement Artistique vous donnent rendez-vous lors d’un format autour de la voix.
Cette année, ce n’est pas un mais bien deux concerts qui vous sont proposés à la salle des fêtes de Plancoët le vendredi les élèves de musiques actuelles et les cours individuels, le samedi avec les ateliers vocaux collectifs. .
Salle des Fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement La voix dans tous ses états Plancoët a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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