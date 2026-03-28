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La voix dans tous ses états Salle des Fêtes Plancoët

La voix dans tous ses états Salle des Fêtes Plancoët vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Rue du Général de Gaulle

Ville : 22130 Plancoët

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Plancoët

La voix dans tous ses états

Salle des Fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06

Pour la quatrième année consécutive, les chanteuses et chanteurs du Pôle Enseignement Artistique vous donnent rendez-vous lors d’un format autour de la voix.
Cette année, ce n’est pas un mais bien deux concerts qui vous sont proposés à la salle des fêtes de Plancoët le vendredi les élèves de musiques actuelles et les cours individuels, le samedi avec les ateliers vocaux collectifs.   .

Salle des Fêtes Rue du Général de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04 

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English :

L’événement La voix dans tous ses états Plancoët a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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