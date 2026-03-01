Dictée Rue de la Courberie Plancoët

Dictée

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Venez tester votre orthographe !

À l’occasion du Printemps des Poètes, la bibliothèque de Plancoët vous propose de venir partager un moment de convivialité et de bienveillance lors d’une dictée. Pas de notes, ni de ramassages de copies !

Pour les adolescents et les adultes

Sur inscription auprès de la bibliothèque .

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d'Armor Bretagne

