Création de jeux vidéo avec Marion Bareil à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque de la Cité · Genève
Informations pratiques
Création de jeux vidéo avec Marion Bareil à la Bibliothèque de la Cité Mercredi 14 octobre, 15h00 Bibliothèque de la Cité
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Marion Bareil, co-fondatrice de Tourmaline Studio, vous propose de créer avec l’outil Bitsy. Les participants et participantes vont utiliser cet outil simple pour créer leur premier jeu vidéo. Déroulement, personnages, histoire : chacun et chacune imaginera son propre jeu et le fera tester aux autres.
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A24d037ac-f3ea-423f-acb0-973a6002dc3c&locale=fr »}] [{« link »: « https://www.tourmaline-studio.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/
Créer votre propre jeu vidéo avec Bitsy, un outil simple à prendre en main
Bitsy
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026