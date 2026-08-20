Création de jeux vidéo avec Marion Bareil à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Création de jeux vidéo avec Marion Bareil à la Bibliothèque de la Cité Mercredi 14 octobre, 15h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Marion Bareil, co-fondatrice de Tourmaline Studio, vous propose de créer avec l’outil Bitsy. Les participants et participantes vont utiliser cet outil simple pour créer leur premier jeu vidéo. Déroulement, personnages, histoire : chacun et chacune imaginera son propre jeu et le fera tester aux autres.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A24d037ac-f3ea-423f-acb0-973a6002dc3c&locale=fr »}] [{« link »: « https://www.tourmaline-studio.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Créer votre propre jeu vidéo avec Bitsy, un outil simple à prendre en main

Bitsy