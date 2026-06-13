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Création de votre propre atelier Lorleau

Création de votre propre atelier Lorleau jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 3 Rue Bernard Buffet

Ville : 27480 Lorleau

Département : Eure

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Lorleau

Création de votre propre atelier

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-23
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-23

Vous choisissez votre jour, votre horaire (9h, 14h ou 17h) et la thématique de votre choix ouverture d’un cours de votre choix à partir de 2 inscrits
– Patisserie créative layer cake, choux, macarons, number cake, cupcake
– création fil d’aluminium/ Scrapbooking/ Couture/ Modelage FIMO
– Bricolage calendrier perpétuel des anniversaires Tableau en laine feutrée/ Peinture sur toile/ Aquarelle/ Broderie sur vêtement/ Peinture sur porcelaine

Informations et réservations
www.lateliermeliemelo.fr/reservation
0699092747
contact@lateliermeliemelo.fr   .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47  contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Création de votre propre atelier

L’événement Création de votre propre atelier Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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