Création de votre propre atelier Lorleau
Création de votre propre atelier Lorleau jeudi 23 juillet 2026.
Lorleau
Création de votre propre atelier
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-23
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-23
Vous choisissez votre jour, votre horaire (9h, 14h ou 17h) et la thématique de votre choix ouverture d’un cours de votre choix à partir de 2 inscrits
– Patisserie créative layer cake, choux, macarons, number cake, cupcake
– création fil d’aluminium/ Scrapbooking/ Couture/ Modelage FIMO
– Bricolage calendrier perpétuel des anniversaires Tableau en laine feutrée/ Peinture sur toile/ Aquarelle/ Broderie sur vêtement/ Peinture sur porcelaine
Informations et réservations
www.lateliermeliemelo.fr/reservation
0699092747
contact@lateliermeliemelo.fr .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr
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English : Création de votre propre atelier
L’événement Création de votre propre atelier Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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