UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lautenbachzell

Création d’un terrarium pour escargot Lautenbachzell

vendredi 31 juillet 2026 · Lautenbachzell

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
6 rue du moulin
Ville
68610 Lautenbachzell
Département
Haut-Rhin
Tarif

Lautenbachzell

Création d’un terrarium pour escargot

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28

Comment bien accueillir des escargots chez soi ? Apprenez à aménager un terrarium à ramener chez vous.
Comment bien accueillir des escargots chez soi ? Apprenez à aménager un terrarium à ramener chez vous.   .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48  info@vivariumdumoulin.org

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English :

How can you properly care for snails at home? Learn how to set up a terrarium once you bring them home.

L’événement Création d’un terrarium pour escargot Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

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