Création d’un terrarium pour escargot Lautenbachzell
vendredi 31 juillet 2026 · Lautenbachzell
Informations pratiques
Lautenbachzell
Création d’un terrarium pour escargot
6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28
Comment bien accueillir des escargots chez soi ? Apprenez à aménager un terrarium à ramener chez vous.
Comment bien accueillir des escargots chez soi ? Apprenez à aménager un terrarium à ramener chez vous. .
6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org
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English :
How can you properly care for snails at home? Learn how to set up a terrarium once you bring them home.
L’événement Création d’un terrarium pour escargot Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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