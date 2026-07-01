Modelage d’argile Lautenbachzell
vendredi 24 juillet 2026 · Lautenbachzell
Informations pratiques
Lautenbachzell
Modelage d’argile
6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Réveillez votre fibre artistique en créant des œuvres en argile à ramener chez vous.
Réveillez votre fibre artistique en créant des œuvres en argile à ramener chez vous. .
6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org
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English :
Awaken your artistic side by creating clay sculptures to take home.
L’événement Modelage d’argile Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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