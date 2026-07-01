Informations pratiques

Lautenbachzell

Modelage d’argile

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Réveillez votre fibre artistique en créant des œuvres en argile à ramener chez vous.

Réveillez votre fibre artistique en créant des œuvres en argile à ramener chez vous. .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org

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English :

Awaken your artistic side by creating clay sculptures to take home.

L’événement Modelage d’argile Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller