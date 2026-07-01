Informations pratiques

Lautenbachzell

Nocturne au Vivarium

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

De 18h30 à 21h venez participer à la nocturne du vivarium avec une petite restauration et buvette dans le jardin.

De 18h30 à 21h venez participer à la nocturne du vivarium avec une petite restauration et buvette dans le jardin .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org

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English :

From 6:30 p.m. to 9:00 p.m., come join us for the vivarium’s evening event, featuring light refreshments and a beverage stand in the garden.

L’événement Nocturne au Vivarium Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller