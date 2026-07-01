UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lautenbachzell

Nocturne au Vivarium Lautenbachzell

jeudi 30 juillet 2026 · Lautenbachzell

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
6 rue du moulin
Ville
68610 Lautenbachzell
Département
Haut-Rhin
Tarif

Lautenbachzell

Nocturne au Vivarium

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

De 18h30 à 21h venez participer à la nocturne du vivarium avec une petite restauration et buvette dans le jardin.
De 18h30 à 21h venez participer à la nocturne du vivarium avec une petite restauration et buvette dans le jardin   .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48  info@vivariumdumoulin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 6:30 p.m. to 9:00 p.m., come join us for the vivarium’s evening event, featuring light refreshments and a beverage stand in the garden.

L’événement Nocturne au Vivarium Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

À voir aussi à Lautenbachzell (Haut-Rhin)