Nocturne au Vivarium Lautenbachzell
jeudi 30 juillet 2026 · Lautenbachzell
Informations pratiques
Lautenbachzell
Nocturne au Vivarium
6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
De 18h30 à 21h venez participer à la nocturne du vivarium avec une petite restauration et buvette dans le jardin.
De 18h30 à 21h venez participer à la nocturne du vivarium avec une petite restauration et buvette dans le jardin .
6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org
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English :
From 6:30 p.m. to 9:00 p.m., come join us for the vivarium’s evening event, featuring light refreshments and a beverage stand in the garden.
L’événement Nocturne au Vivarium Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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