Création mondiale, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Création mondiale Dimanche 24 janvier 2027, 17h00 Victoria Hall

Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T19:00:00+01:00

Franck Marcon direction

Nicolas Bolens

L’intime… comme l’Eau du Temps

Musiques sur des vers de Philippe Jaccottet

Des œuvres pour un choeur féminin? Il en existe bien sûr – pour preuve, le répertoire bien fourni de l’Ensemble Polhymnia, fidèle des Concerts du dimanche –, mais il s’en crée aujourd’hui encore. Au tout début de l’année 2027, l’ensemble revient avec une création mondiale: L’intime… comme l’Eau du Temps, une œuvre de Nicolas Bolens sur des textes de Philippe Jaccottet. A la recherche de la parole la plus juste de l’écrivain, le compositeur répond par le souhait de la représenter – comme pour un texte sacré – et non de l’illustrer. Cette soirée où les mots, les voix et les sons se répondent, se mêlent dans une belle harmonie, est par ailleurs labellisée 100% helvétique puisque le choeur sera accompagné par l’Orchestre de la Haute école de musique de Genève (HEM).

Précédé d’une médiation « Parlons musique » à la Bibliothèque de la Cité à 14h

« Autour de la poésie de Philippe Jaccottet »: lecture-performance avec la Compagnie Matikalo

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229292489260 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Pour les Concerts du dimanche, l’Ensemble Polhymnia et l’Orchestre de la HEM créent une œuvre de Nicolas Bolens sur des textes de Philippe Jaccottet, où poésie et musique dialoguent avec délicatesse.

Magali Dougados