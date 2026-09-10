Création musicale pour la Cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Création musicale pour la Cathédrale de Nantes Dimanche 4 octobre, 16h00 Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes Loire-Atlantique

De 3 à 15 € / Gratuit – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Confiée à Zad Moultaka, compositeur franco-libanais, cette messe aux accents orientaux renouvelle le répertoire traditionnel des messes occidentales qui ont quitté les célébrations liturgiques pour habiter le monde des concerts. Également prévue pour être chantée lors des offices, elle fait goûter aux auditeurs comme aux chanteurs l’ineffable du mystère pascal. En écho à cette création seront données la Missa cum jubilo, œuvre pour chœur d’hommes et orgue aux tonalités flamboyantes, Cinq motets empreints d’ambiance celtique, ainsi que ce Cri d’espoir que l’on trouve dans le psaume 40, ici en forme de toccata.

Missa cum jubilo, Maurice Duruflé (1902-1986)

Cinq motets, Jean Langlais (1907-1991)

Toccata “Cri d’espoir”, Félix Moreau (1922 – 2019)

Messe pour la Cathédrale de Nantes (extraits), Zad Moultaka (1967-)

Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes 7 Impasse Saint Laurent, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/musiquesacreecathedralenantes/product/creation-musicale-pour-la-cathedrale-de-nantes-tarif-b/ »}]

Confiée à Zad Moultaka cette messe aux accents orientaux renouvelle le répertoire traditionnel des messes occidentales qui ont quitté les célébrations liturgiques pour habiter le monde des concerts.